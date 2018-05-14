Фінал Ліги чемпіонів: чому кубок гуляє Інстаграмом дітей чиновників?

Навколо проведення фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві черговий скандал: на зміну високим цінам за оренду житла для іноземців, прийшли фото близького оточення президента Футбольної федерації України Андрія Павелка поряд з головною нагородою змагань. Соцмережі обурюються: у той час, як ціла низка талановитих людей усе життя наполегливо працює, щоб потримати його в руках, українські можновладці ганблять не тільки спортивний трофей, а і всю Україну.

Ще 29 квітня у профілі користувача Instagram під ніком liza_chaus2012 з'явилося дві світлини: на них маленька дівчинка позує в автомобілі з кубком Ліги Чемпіонів. Через два тижні ці фото перетворилися на справжню бомбу, яка буквально розірвала український сегмент інтернету. Користувачі соцмереж пов'язали Єлизавету Чаус із президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком, стверджуючи, що вона його прийомна дочка.

Також висловили припущення, що вона є рідною донькою футболіста Костянтина Чауса, в якого у жовтні саме 2012 року народилася дитина з таким ім'ям.

Цікаво, що уже через кілька годин після того, як фотографії розлетілись інтернетом, профіль Instagram, у якому вони були розміщені, деактивували.

Утім, Єлизавета Чаус не єдина, кому без черг і у неформальній обстановці пощастило сфотографуватися з такою омріяною багатьма нагородою. Рідна дочка президента ФФУ та похресниця Андрія Шевченка Анастасія Павелко також потримала кубок у руках.

Андрій Павелко та кубок Ліги чемпіонів не так давно вже привертали до себе увагу: трофей возили до однієї з церков Дніпра у компанії свата президента ФФУ Олександра Петровського, якого називають дніпровським «кримінальним авторитетом».

Те, що відбувається з кубком Ліги чемпіонів в Україні, деякі вже охрестили «найбільш вражаючим турне».

Багатьох обурило, що у той час, коли звичайні громадяни змушені були вистоювати довжелезні черги для того, аби сфотографуватись з нагородою, рідні та знайомі чиновника дозволяють собі таку поведінку:

Тим часом когось непокоїть, чи знають самі футболісти, що перед фіналом відбувається з їхнім призом:

А також, чи здогадуються вони про можливі наслідки після того, як кубок нарешті потрапить до їхніх рук:

Хоча, жартують вони, не факт, що нагорода знайде свого власника одразу:

Водночас частина користувачів переконана: могло бути і гірше.

Навіть прогнозують, хто ж наступний зміг би теж похизуватись кубком:

І поки одні просять поради, як би і собі влаштувати свято з такою нагородою:

Інші вже знайшли спосіб «зафіксувати» себе на її тлі:

На думку надзвичайного і повноважного посла України, у минулому – директора турніру УЄФА «Євро-2012» в Україні Маркіяна Лубківського, те, що наразі відбувається з Кубком Ліги Чемпіонів, ​свідчить про «брак культури, ігнорування етичними нормами і відсутність будь-яких рамок» та сприяє тому, що «в очах європейців ми й далі залишатимемося такими схожими на героїв фільмів Кустуриці, стрічок про російську мафію і диктаторів з чорного континенту».

«Друзі, якщо ви думали, що європейці будуть думати, що ми не мавпи, якщо ви здасте їм свої квартири безкоштовно, то КОД НЕБЕЗПЕКИ ЧЕРВОНИЙ, напевно, доведеться вам ще й доплатити фанатам за безкоштовне поселення, і наливати їм весь час безкоштовне пиво, щоб вони не встигли озирнутись і побачити весь цей пі***ц», – пише блогер Іван Оберемко.

«​Безсоромним проявом неймовірної неповаги» називає те, що відбувається з кубком Ліги чемпіонів в Україні, Xander Shtailer.

«Задля того щоб потримати його в руках, неймовірно талановиті люди усе життя наполегливо і невпинно працюють. І не багатьом вдається. А тут ми демонструємо всій Європі, що це все повна х***я і достатньо мати кума/свата/брата/кореша, який все нарішає. А ви всі лохи, живіть за правилами... Курва! Позерство і позорисько!» – пише він і пропонує не лише провести розслідування, аби знайти винних, але і взагалі позбавити Київ права на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Утім, були і ті, хто не побачив у тому, що відбулося, нічого поганого:

Фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль», відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.