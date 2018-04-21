Фоторепортаж: Київ урочисто зустрів кубки Ліги чемпіонів УЄФА

21 квітня Києву передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонія відбулась біля будівлі Київської міської державної адміністрації.
Трофеї зустрічали міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Кубки передали амбасадори жіночого та чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА – українська футболістка Ія Андрущак та тренер збірної України Андрій Шевченко.
Фінали жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві 24 і 26 травня.
По закінченню офіційної частини кожен міг зробити селфі з кубками.
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