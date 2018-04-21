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21 Квітень 2018, Київ 18:24
Фотогалереї

Фоторепортаж: Київ урочисто зустрів кубки Ліги чемпіонів УЄФА

21 квітня Києву передали кубки Ліги чемпіонів УЄФА. Церемонія відбулась біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Трофеї зустрічали міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Кубки передали амбасадори жіночого та чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА – українська футболістка Ія Андрущак та тренер збірної України Андрій Шевченко.

Фінали жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві 24 і 26 травня.

По закінченню офіційної частини кожен міг зробити селфі з кубками.

Фінали жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві 24 і 26 травня
1 Фінали жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві 24 і 26 травня
Амбасадори фіналів Ліги Чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та Ія Андрущак йшли з кубками від майдану Незалежності до будівлі Київської адміністрації
2 Амбасадори фіналів Ліги Чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та Ія Андрущак йшли з кубками від майдану Незалежності до будівлі Київської адміністрації
Муніципальний духовий оркестр грає наживо гімн Ліги Чемпіонів УЄФА
3 Муніципальний духовий оркестр грає наживо гімн Ліги Чемпіонів УЄФА
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Далі кубки повезуть в турне Україною: до Херсона, Маріуполя, Дніпра, Одеси, Харкова та Львова
5 Далі кубки повезуть в турне Україною: до Херсона, Маріуполя, Дніпра, Одеси, Харкова та Львова
Посол жіночої Ліги чемпіонів, гравець національної жіночої збірної України Ія Андрущак, президент ФФУ Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, український футболіст, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко під час церемонії передачі Кубків Ліги чемпіонів УЄФА місту Києву
6 Посол жіночої Ліги чемпіонів, гравець національної жіночої збірної України Ія Андрущак, президент ФФУ Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, український футболіст, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко під час церемонії передачі Кубків Ліги чемпіонів УЄФА місту Києву
Фотосесія з кубками для усіх охочих
7 Фотосесія з кубками для усіх охочих
Для малих футболістів доторкнутися до Кубка є маленьким здійсненням мрії про великий футбол
8 Для малих футболістів доторкнутися до Кубка є маленьким здійсненням мрії про великий футбол
Після закінчення офіційної частини охочих мати селфі з нагородами було так багато, що біля трофеїв почалася &laquo;давка&raquo;. Усе закінчилося мирно та без ушкоджень
9 Після закінчення офіційної частини охочих мати селфі з нагородами було так багато, що біля трофеїв почалася «давка». Усе закінчилося мирно та без ушкоджень

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