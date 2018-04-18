Цього тижня Києву передадуть кубки Ліги чемпіонів – ФФУ

21 квітня Києву передадуть кубки Ліги чемпіонів УЄФА, повідомила Федерація футболу Україини.

Церемонія відбудеться біля будівлі Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36, заявили в ФФУ.

Трофеї зустрічатимуть міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Кубки передадуть амбасадори жіночого та чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА – українська футболістка Ія Андрущак та тренер збірної України Андрій Шевченко.

Фінали жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві 24 і 26 травня.