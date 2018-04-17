МВС: у квітні-травні правоохоронці нестимуть службу в посиленому режимі

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що у кінці квітня – на початку травня Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба і фахівці ДСНС переходять на посилений варіант несення служби у зв’язку з планованими по всій Україні масовими заходами.

«Ми очікуємо проведення цілого ряду серйозних заходів. Тому, врахувавши попередній досвід, мусимо зробити все можливе, аби забезпечити публічну безпеку та порядок. Звісно, що ми проведемо навчання та злагодження сил», – цитує сайт МВС першого заступника міністра Сергія Ярового.

За його словами, кожного року збільшується кількість учасників різних акцій і завдання правоохоронців не лише гарантувати безпеку, але й оперативно інформувати про поточну ситуацію.

«9 травня очікуємо проведення близько двох тисяч заходів. Участь у них візьме понад півмільйона громадян. Найбільшої уваги в цей день потребуватиме столиця, а також південно-східні регіони держави. У зв'язку з цим планується залучити понад 25 тисяч правоохоронців», – сказав Яровий.

Від 28 квітня по 1 травня в Україні будуть вихідні дні, і люди масово виїздитимуть на природу, тому, за словами першого заступника міністра, поліція та підрозділи ДСНС повинні чергувати біля місць масового відпочинку людей.

Водночас заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич наголосив, що з 26 квітня і по 9 травня в Україні будуть масові заходи, які можуть використовувати для провокацій та дестабілізації ситуації. «28 квітня відзначатиметься 71-а річниця сумнозвісної операції «Вісла», яка була пов’язана з примусовою депортацією етнічних груп українців зі східних районів Польщі. На цьому фоні ми не виключаємо нових провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин. Вони можуть бути спрямовані проти дипломатичних установ Польщі чи об'єктів польсько-української історії», – сказав Фацевич.

Директор департаменту забезпечення Держприкордонслужби Олександр Гура наголосив, що вже зараз ДПСУ вживає комплексних заходів для запобігання транскордонній злочинності і ліквідації загроз в період травневих свят, трагічних подій в Одесі, а також в рамках Ліги чемпіонів.

«Основні зусилля спрямовані на затримання проросійсько налаштованих осіб, які намагатимуться потрапити в Україну для дестабілізації ситуації, а також запобігання незаконного переміщення зброї. У пунктах пропуску перебуватимуть озброєні резерви. Організовані заходи по посиленню захисту кордону з Росією, Молдовою та тимчасово окупованим Кримом. Здійснюється біометричний контроль, який на сьогоднішній день вже пройшли 95 тисяч іноземців, з них – 71 тисяча громадян Росії», – сказав він.

Заступник командувача Національної гвардії Микола Балан зазначив, що всі підрозділи НГУ, які будуть задіяні до проведення масових заходів, отримали необхідний інструктаж, пройшли додаткові навчання та узгодили дії з Нацполіцією.

Раніше правоохоронці переходили на посилене несення служби у період зимових свят.