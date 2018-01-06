Поліція і рятувальники перейшли на посилений режим до Різдва

Національна поліція України і Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили, що на період святкування Різдва переходять на посилений режим несення служби.

Обидва відомства також повідомили, що напередодні свят перевірили культові споруди у країні – поліція на наявність вибухонебезпечних предметів, рятувальники щодо належного протипожежного стану будівель і безпеки вірян під час масових заходів.

Як повідомили в НПУ, в ніч із 6 на 7 січня майже в 14 тисячах культових споруд по всій країні заплановані богослужіння. За наявною інформацією, наймасовіші заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. За попередніми оцінками, участь у святкових богослужіннях з нагоди Різдва Христового візьмуть майже 5 мільйонів громадян.

Публічну безпеку та порядок біля храмів забезпечуватимуть понад 18 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Серед них – вибухотехніки та кінологи. Також у різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автошляхи додатково патрулюватимуть понад 6 тисяч поліцейських та військовослужбовців НГУ, повідомили в поліції.

ДСНС, зі свого боку, уточнила місця масових заходів і посилила моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснює профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Рятувальники також провели профілактичну роботу з представниками духовенства, щоб нагадати про правила пожежної безпеки під час різдвяних богослужінь, а також перевіряли наявність необхідних первинних засобів пожежогасіння, стан утримання внутрішнього протипожежного водопостачання та доступність шляхів евакуації.

Загалом із 6 січня до 8-ї години ранку 9 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. Також у готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8, повідомили у службі.

7 січня в Україні православні і греко-католики святкують Різдво за юліянським церковним календарем. Служби Божі з цієї нагоди відбудуться в ніч із 6 на 7 січня.