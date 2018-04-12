Визначилися усі півфіналісти Ліги Європи

Австрійський «Зальцбург», іспанський «Атлетико», англійський «Арсенал» та французький «Марсель» вийшли до півфіналу Ліги Європи УЄФА.

«Зальцбург» здолав за сумою двох матчів італійський «Лаціо». Гра в Римі завершилася перемогою господарів поля (4:2), однак у матчі-відповіді австрійцям вдалося взяти реванш (4:1).

«Атлетико» втримав перевагу над португальським «Спортингом». У матчі в Іспанії «матрацники» забили два «сухі» м’ячі. У сьогоднішній грі вони поступилися з рахунком 1:0.

Матч-відповідь проти московського ЦСКА лондонський «Арсенал» зіграв внічию (2:2), однак завдяки перемозі в Лондоні (4:1) англійська команда йде далі.

У півфіналі Ліги Європи зіграє й «Марсель», який сьогодні переміг німецький «РБ Лейпциг» (5:2). При цьому французи програли першу гру (1:0).

Жеребкування півфінальних матчів відбудеться 13 квітня. Ігри заплановані на 26 квітня і 3 травня.

Фінал відбудеться у французькому «Ліоні» 16 травня.