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13 Квітень 2018, Київ 01:23
Новини | Події

Визначилися усі півфіналісти Ліги Європи

Уболівальники іспанського «Атлетико», який вийшов до півфіналу Ліги Європи

Австрійський «Зальцбург», іспанський «Атлетико», англійський «Арсенал» та французький «Марсель» вийшли до півфіналу Ліги Європи УЄФА.

«Зальцбург» здолав за сумою двох матчів італійський «Лаціо». Гра в Римі завершилася перемогою господарів поля (4:2), однак у матчі-відповіді австрійцям вдалося взяти реванш (4:1).

«Атлетико» втримав перевагу над португальським «Спортингом». У матчі в Іспанії «матрацники» забили два «сухі» м’ячі. У сьогоднішній грі вони поступилися з рахунком 1:0.

Матч-відповідь проти московського ЦСКА лондонський «Арсенал» зіграв внічию (2:2), однак завдяки перемозі в Лондоні (4:1) англійська команда йде далі.

У півфіналі Ліги Європи зіграє й «Марсель», який сьогодні переміг німецький «РБ Лейпциг» (5:2). При цьому французи програли першу гру (1:0).

Жеребкування півфінальних матчів відбудеться 13 квітня. Ігри заплановані на 26 квітня і 3 травня.

Фінал відбудеться у французькому «Ліоні» 16 травня.

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