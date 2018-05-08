АМКУ досліджує підвищення цін у готелях на час фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Київське відділення Антимонопольного комітет досліджує підвищення цін у готелях на період проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Як йдеться у повідомленні комітету, підвищення цін під час спортивнихзмаганнях – «звичайна практика для ринкових відносин, проте синхронне суттєве зростання ціни може свідчити про можливу змову учасників ринку».

Ціна має регулюватися ринковими механізмами і бути економічно обґрунтованою, наголошують в АМКУ.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги Чемпіонів – зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У соцмережах останніми днями пишуть про зловживання власників житла, які пропонують фанам апартаменти в межах кількох десятків тисяч гривень.