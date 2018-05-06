Фінал Ліги чемпіонів у Києві: іноземним вболівальникам пропонують безкоштовне житло

У соціальній мережі Facebook жителі України пропонують безкоштовне житло іноземним вболівальникам, які відвідають фінал Ліги чемпіонів у Києві наприкінці травня.

До ініціативи, серед іншого, долучився український телевізійний журналіст, ведучий програми «Сніданок з 1+1» Єгор Гордєєв.

Також кияни створили групу, у якій охочі можуть розмістити відповідні оголошення.

​Згідно з інформацією на сервісах, які дозволяють бронювати житло, ціни на оренду в Києві у період проведення фіналу турніру зросли в кілька разів.

Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон».

У чоловічому фіналі, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий очікує, що на фінал Ліги чемпіонів до Києва приїдуть 50 тисяч уболівальників.