Фінал Ліги чемпіонів у Києві: «Укрзалізниця» обіцяє вболівальникам житло без націнки

«Укрзалізниця» обіцяє футбольним уболівальникам, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів, оренду кімнат відпочинку на столичному вокзалі без націнки.

«За три тижні до видовищного матчу, готелі вже підняли ціни втричі – деякі номери пропонують за 100 тисяч гривень (3200 євро) за добу. Так само збільшилась і вартість добової оренди квартир у центрі Києва, принаймні на день фіналу Ліги чемпіонів. Водночас лоукост-варіанти залишилися. Зокрема, у кімнатах відпочинку станції Київ-Пасажирський повідомляють, що завчасного бронювання на вокзалах немає, а вартість номерів не змінюється», – повідомили в «Укрзалізниці».

Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон».

У чоловічому фіналі, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий очікує, що на фінал Ліги чемпіонів до Києва приїдуть 50 тисяч уболівальників.