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24 Квітень 2018, Київ 01:09
Новини | Події

В Юнацькій лізі УЄФА перемогла «Барселона»

В Юнацькій лізі УЄФА перемогла іспанська «Барселона».

Фінальний матч проти англійського «Челсі» команда виграла з рахунком 3:0: дубль оформив Алехандро Маркес, ще один гол забив Абель Руїс.

Юнацька ліга УЄФА була заснована у 2013 році. У першому розіграші турніру перемогла «Барселона», у наступних двох сезонах переміг «Челсі», ще один раз кубок здобув австрійський «Зальцзбург».

У 2015 році у фіналі брав участь донецький «Шахтар», однак українська команда програла «Челсі» з рахунком 3:2.

У Юнацькій лізі УЄФА беруть участь 32 молодіжні команди клубів-учасників Ліги чемпіонів і 32 переможці національних юнацьких турнірів.

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