Стали відомі учасники фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві

Німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон» зіграють у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у Києві.

Французька команда в півфіналі обіграла вдома англійський «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0 (у першому матчі команди розписали «нульову» нічию).​

«Вольфсбург», зі свого боку, переміг іншу англійську команду – лондонський «Челсі». Перша гра відбувалася в Англії, вона закінчилася з рахунком 3:1 на користь німців. У сьогоднішньому матчі-відповіді «Вольфсбург» також здобув перемогу – 2:0.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 24 травня, за два дні до вирішального матчу чоловічого турніру.