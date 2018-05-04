Все пиво, яке в Києві є, вип’ють за цю добу – представник КМДА про фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів привабить до Києва близько 60 тисяч вболівальників, сподівається заступник голови КМДА Олексій Резніков. За його розрахунками, кожен гість міста в середньому витратить близько 100 євро на добу під час візиту до столиці. Представник Національної поліції Ярослав Тракало запевняє: порядок в місті під час святкових днів будуть охороняти кілька тисяч поліцейських та нацгвардійців.

За словами спортивного коментатора Андрія Столярчука, Україна до Ліги чемпіонів готова.

Вже створена армія вболівальників, які стануть волонтерами

«Готовність повинна полягати в тому, щоб були забезпечені, насамперед, з точки зору безпеки, нюанси. Ну і з точки зору, звичайно ж, такої розважальної, для того, щоб створити якомога кращі умови для проведення фан-зони (кілька днів, наскільки я знаю, триватиме в центрі міста). Ця робота ведеться вже давно. Вже створена велика армія тих вболівальників, які стануть волонтерами, які будуть допомагати і у фан-зоні і безпосередньо в чаші стадіону», – розповів Столярчук.

За словами директора Департаменту комунікації Національної поліції Ярослава Тракала, в рамках підготовки до Ліги чемпіонів утворили координаційний штаб між органами влади, які залучені до охорони порядку.

Тісна координація дій поліції буде з Державною прикордонною службою

«Тісна координація дій у поліції буде з Державною прикордонною службою, адже пропуск гостей, вболівальників через державний кордон здійснюватиметься через повітряні, залізничні та автомобільні ворота нашої держави. Основне навантаження, безумовно, ляже на пункти пропуску в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», – сказав Тракало в ефірі Радіо Свобода.

Він додає, що вже 5 травня почнуться штабні та тактико-спеціальні навчання, аби забезпечити краще взаємодію між представниками різних служб. Тракало наголошує, що правоохоронці, коригуючи плани дій, зокрема враховують і терористичні загрози. Крім того, планують залучити і поліцію комунікації.

Відібрані поліцейські, які вільно спілкуються англійською

«Можу додати, що не буде проблем з мовним бар’єром, адже до складу кожної з таких груп комунікації вже відібрані поліцейські, які вільно спілкуються англійською мовою», – запевнив представник поліції.

За його словами, порядок під час проведення фінальних матчів будуть охороняти близько шести тисяч поліцейських та двох із половиною тисяч військовослужбовців Нацгвардії.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков зазначає, що Київ встиг змінитись з часів «Євро-2012».

За одну добу орієнтовно 17 тисяч за один клуб буде вболівати, 17 тисяч – за інший

«Сьогодні взагалі змінилася вся ситуація, тому що «Євро-2012» не переживало такого майбутнього тиску від одночасного приїзду іноземних вболівальників. Не варто забувати, що команди протягом двох тижнів приїжджали, від’їжджали, вболівальники собі гуляли, а тут за одну добу орієнтовно 17 тисяч за один клуб буде вболівати, 17 тисяч – за інший, і плюс інші гості», – порівнює він.

Тим не менш Резніков переконаний, що столиця цілком спроможна прийняти таку кількість туристів. Він додає, що, окрім власне стадіонів, приїжджі зможуть провести час і на інших локаціях: наприклад, у фестивальному містечку на Хрещатику, яке почнуть монтувати 12 травня.

На Софіївській площі буде монтуватись величезний кубок

«Це буде подібно до «Євровіладж» під час проведення «Євробачення». Там будуть змонтовані сцена, місця основних спонсорів фіналу Ліги Чемпіонів, вхід буде безкоштовний. На Софіївській площі з 18 травня буде монтуватись величезний трофей – кубок, який виборюють клуби. Це так саме традиція Ліги чемпіонів».

Також міська влада планує організувати публічний перегляд фіналу 26 числа на Контрактовій площі.

«Можна буде подивитися, повболівати тим, хто не потрапить на стадіон, але й не захоче дивитися вдома на дивані», – коментує чиновник.

За його даними, в 2017 році Київ відвідало 1,6 мільйона туристів – на понад 20% більше, ніж 1,3 мільйона за рік до того. З них на «Євробачення» завітали 30 тисяч, при тому що світова аудиторія пісенного конкурсу – 230 мільйонів людей.

Перебування іноземця в Києві одну добу дає 100 євро в середньому

«Аудиторія фіналу Ліги Чемпіонів – 600 мільйонів. Іноземних гостей буде близько 60 тисяч. Перебування кожного іноземця в Києві одну добу приблизно дає в економіку міста 100 євро в середньому», – рахує Резніков.

Він додає, що, окрім вболівальників, на події акредитувались близько двох із половиною тисяч західних журналістів.

«Повірте мені, все пиво, яке в Києві є, буде випиватись за цю добу. Тому економічний ефект однозначно буде для всіх підприємців, які працюють у сфері туризму в Києві, а це, звісно, збільшення податків, готельного збору і так далі», – ділиться сподіваннями представник КМДА.

Спортивний журналіст Денис Трубецький не настільки оптимістичний щодо того, якими будуть офіційні результати заходу.

Формально Київ піде в мінус, але реально це великий плюс для економіки

«Я практично впевнений, що формально Київ піде в мінус, але реально це, звичайно, великий плюс для економіки, великий плюс для приватних підприємців, і тому це глобально матиме позитивний ефект», – очікує він.

Водночас наплив туристів виявив, на думку Трубецього, виявив брак житла під оренду у столиці.

«Фактично всі номери в готелях викуплені, а одиничні номери здаються за якісь неймовірні гроші – цього моменту, чесно кажучи, в такому контексті я не очікував. Тут, певно, відчувається, що фінал Ліги чемпіонів – це трохи більш масштабна подія з точки зору кількості приїжджих, ніж, наприклад, «Євробачення», – припускає журналіст.

Він не очікує ексцесів, пов’язаних із відомим темпераментом англійських вболівальників. Трубецький нагадує, що англійці вже навідувались до Києва у 2012 році і залишились задоволені.

«Дрібні інциденти, звісно, були в 2012-му, але я не можу сказати, що були якісь великі проблеми з англійськими фанатами тоді, на Чемпіонаті Європи, і в англійських пабах у Києві англійці чудово проводили час без якихось великих проблем. Я розраховую на те, що така ж ситуація глобально повториться і цього разу», – підсумовує він.

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