Юніорська збірна України з хокею може сьогодні підвищитися в класі

Юніорська збірна України (U-18) з хокею може сьогодні підвищитися в класі.

Увечері українська команда зустрінеться з Румунією в київському Палаці спорту. Матч розпочнеться о 20:00.

У перших чотирьох іграх Україна виграла тричі й здобула дев’ять очок. Наразі українська команда перебуває на першій сходинці турнірної таблиці. Румунія, зі свого боку, програла всі матчі.

У випадку перемоги українців у грі з румунами в основний час Україна гарантовано стане переможцем домашнього чемпіонату світу серед спортсменів віком до 18 років і вийде до групи А першого дивізіону.