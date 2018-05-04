КМДА радить пересуватися комунальним транспортом у день фіналу Ліги чемпіонів

Київська міська державна адміністрація радить киянам та гостям столиці пересуватися комунальним, а не особистим транспортом 26 травня, коли Київ прийматиме фінальний поєдинок футбольної Ліги чемпіонів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Резніков.

«26 числа буде багато перекрито в центрі, тому прохання всім планувати свої маршрути, краще використовувати метро. Буде збільшено кількість автобусів громадського транспорту, «Київпастранс» виведе на маршрути для того, щоб зменшити напруження», – відзначив чиновник.

«Метро буде всюди доїжджати і буде можливість його використовувати, гуляючи. 27 числа, наступного дня, на день Києва, буде продовження свята», – додав заступник голови КМДА.

У центрі Києва обмежать рух транспорту перед фіналами чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, які відбудуться в столиці наприкінці травня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху шляхом заборони чи обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» та інших локацій спортивних подій», – розповіли в КМДА.

Зокрема, на ділянці Хрещатику від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького повністю заборонять рух транспорт з 12 до 31 травня. З 20:00 25 травня до 6:00 27 травня перекриють Бессарабську площу, вулицю Володимирську (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), площу Льва Толстого, вулицю Велику Васильківську (від Бессарабської площі до вул. Тверської), вулицю Саксаганського (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної).