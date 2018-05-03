У центрі Києва обмежать рух транспорту перед фіналами Ліги чемпіонів

У центрі Києва обмежать рух транспорту перед фіналами чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, які відбудуться в столиці наприкінці травня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху шляхом заборони чи обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» та інших локацій спортивних подій», – розповіли в КМДА.

Зокрема, на ділянці Хрещатику від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького повністю заборонять рух транспорт з 12 до 31 травня. З 20:00 25 травня до 6:00 27 травня перекриють Бессарабську площу, вулицю Володимирську (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), площу Льва Толстого, вулицю Велику Васильківську (від Бессарабської площі до вул. Тверської), вулицю Саксаганську (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної).

Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон».

У чоловічому фіналі, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».