30 днів до Ліги чемпіонів: чи готовий Київ зустрічати гостей?

Рівно місяць залишився до вирішального поєдинку чоловічої Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві. І поки «Реал Мадрид», англійський «Ліверпуль», німецька «Баварія» та італійська «Рома» виборюють дві путівки до фіналу, українська столиця проводить останні приготування до битви найкращих футбольних команд континенту. Очікується, що приїдуть близько 100 тисяч вболівальників. Чи готова українська столиця цього разу зустрічати гостей?

Аеропорти: колапсу не буде

Робота аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни» запланована так, щоб вболівальники різних клубів не перетиналися. Різні термінали, розклади та навіть місця зустрічі.

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі аеропорту «Бориспіль» суттєвих змін в роботі не планується. За попередніми даними потрібно буде обслуговувати додатково 20 тисяч вболівальників та 3 тисяч гостей УЄФА.

«На період заходу планується задіяти термінал В, використавши багаторічний досвід обслуговування масових прильотів на кшталт хасидської програми. З метою забезпечення достатньої кількості місць стоянок для повітряних суден буде використовуватися додатково злітно-посадкова смуга №2 та місця стоянок військового сектору. Станом на поточний час аеропорт визначив можливість прийняття до 100 додаткових чартерних рейсів та 60 рейсів бізнес авіації», - пояснили в прес-службі аеропорту «Бориспіль»

Транспорт: додаткові поїзди та автобуси

Близько 130 рейсових автобусів здійснюватимуть перевезення з аеропорту «Бориспіль» до Києва. Для вболівальників, які прибудуть до аеропорту «Жуляни», забезпечать доставку до міста тролейбусом №9.

«Укрзалізниця» також готується до пікових перевезень вболівальників. Розроблені графіки руку додаткових поїздів до міст, де будуть допоміжні аеропорти. Уже відомо, що ходитимуть додаткові Інтерсіті+ до Львова, Харкова та регіональний поїзд до Вінниці.

«Усі туристи, які матимуть квиток на фінальний матч, зможуть користуватися комунальним транспортом безкоштовно», – каже заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

А метрополітен у зв’язку з футбольним святом працюватиме до 3-ої ночі 27 травня.

Які вулиці перекриють?

Уже 12 травня перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до Богдана Хмельницького). Там розпочнуться роботи з монтажу містечка для проведення параду чемпіонів. Відновиться рух після 31 травня.

Незважаючи на жіночий фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 24 травня, перекривати рух у районі стадіона імені Валерія Лобановського не збираються.

З двадцятої години 25 травня та до шостої години ранку 27 травня перекриють вулиці Василя Коновальця, Велику Васильківську, площу Льва Толстого, бульвар Тарас Шевченка, вулицю Хрещатик та бульвар Лесі Українки.

А в день фіналу – 26 травня – зона перекриття вулиці Хрещатик збільшиться до Бессарабської площі.

Готелі: чи вистачить місць?

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України, зараз для представників УЄФА потрібно 4500 готельних номерів, ще понад 700 знаходяться в резерві.

Так само УЄФА обирає готелі для команд, VIP-гостей та своїх представників. Вони житимуть у п’ятизіркових закладах. Спеціально для команд обирають готелі, які будуть поруч із НСК «Олімпійський» та стадіоном імені Валерія Лобановського.

Проте не всім вболівальникам вистачить місця в готелях, упевнений експерт у сфері туризму та гостинності Олександр Файнін.

«Зараз може виникнути певний готельний колапс, тому що дуже багато іноземців, зокрема з Латинської Америки цікавляться цією подією, але місць в готелях не вистачає. Вболівальники можуть вранці прилетіти й одразу після матчу полетіти додому або можуть шукати альтернативу – розміщуватися в інших містах. Можна просто зайти на сайт booking.com подивитися, що пропонують на ці дати. Лише кілька готелів ще мають якісь місця, а інші закриті вже для бронювання», – каже Олександр Файнін.

Також експерт зазначив, що цінова політика збільшується напередодні змагань – і це нормальна практика. У деяких закладах можуть необгрунтовано підвищити ціну і вп’ятеро, проте більшість готелей лише збільшують на 25-30%.

Крім того, зазначив Олександр Файнін, ще туристи можуть орендувати квартири. Тим більше, що в українській столиці є непогана база апартаментів.

Бригади швидкої допомоги напоготові

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, департаменту охорони здоров’я доручено створити необхідний запас медикаментів та своєчасно його оновлювати.

Крім того, бригади «швидкої» чергуватимуть в аеропортах під час прильоту та відльоту вболівальників, а також на стадіонах під час самих футбольних матчів.

Фан-зони

Усього в столиці обладнають чотири фан-зони: на Хрещатику, у парку імені Тараса Шевченка, біля Національного палацу мистецтв «Україна» та на Контрактовій площі.

Там встановлять інформаційні стійки, де туристи зможуть отримати необхідну консультацію та придбати туристичну карту, яка допоможе безкоштовно або зі скидкою відвідувати музеї, оглядові екскурсії містом та користуватися метрополітеном. Також там будуть організовані пункти тимчасового харчування.

На Контрактовій площі транслюватимуться матчі.

Безпека – на першому місці

Поки що важко назвати кількість правоохоронців, які працюватимуть під час фіналів Ліги Чемпіонів, адже ще немає остаточного складу команд, які гратимуть у головному матчі. Проте в МВС повідомляють, що не менше 5 тисяч.

«Не буду кривити душею, для нас питання безпеки – це номер один. Безпрецендентні сили будуть задіяні для того, щоб забезпечувати порядок. Я говорю навіть не стільки про правоохоронців, хоча на їхні плечі ляже основна відповідальність, більше тисячі стюардів зараз проходять стажування. У нас є досвід. Ми дуже на високому рівні відпрацювали Євробачення. Ми мали кілька неприємних інцидентів, які були вирішені протягом кількох годин силами Нацполіції», – каже Володимир Прокопів.

Крім того, по периметру стадіонів і навколо «містечка чемпіонів» мають розмістити бетонні блоки для запобігання терактам із застосуванням транспорту. Також вболівальників перевірятимуть через металодетектори і на стадіонах, і у фан-зонах. І посилюватимуть вибухотехнічну та кінологічну складову.

Стадіони: ремонт НСК «Олімпійський»

Найбільше роботи зараз на стадіонах, крім звичайних змін банерів із символікою майбутніх футбольних матчів, на НСК «Олімпійський» уже не перший тиждень відбувається ремонт. За 6 років, які минули з Євро-2012, в УЄФА змінилися вимоги до стадіонів, отже, головну київську арену тепер готують за новими стандартами.

Косметичний ремонт всередині вже завершено, а фасад лише помиють напередодні матчів. Також уже покращено стан футбольного поля, проведена модернізація інженерних та електричних систем.

Крім того, змінюють і медіазону – вона буде розширена, а для телеоператорів підготують спеціальний місточок.

Волонтери: спробувати міг кожен!

З листопада 2017 року кожен бажаючий мав змогу потрапити до 550 щасливців, які допомагають організувати два фінали Ліги чемпіонів у Києві. Усього 20 напрямків, серед яких маркетинг, робота з глядачами або VIP-гостями, акредитації, транспорт тощо. Серед бажаючих стати волонтером були не тільки українці, але й гості з інших країн Європи та Азії. У квітні волонтери вже пройшли навчання, а отже, залишилось дочекатися фіналів.

Стюарди готові до Ліги Чемпіонів

За інформацією прес-служби ФФУ, навчають і стюардів – з березня щовихідних. Усього майбутні стюарди мають пройти 8 блоків, серед яких і медична допомога, і пожежна безпека.

Найбільшу увагу стюарди приділятимуть контролю за тим, що несуть вболівальники на стадіон та допомозі особам з інвалідністю. Крім того, завдання деяких стюардів – захист арбітрів та футболістів, які будуть біля ігрового поля, а також допомозі ЗМІ.

Сміття та біотуалети

У київській міській раді кажуть, що у футбольного свята та великої кількості вболівальників є і зворотна сторона – сміття після матчів. Проте до цього також готові – буде збільшена кількість бригад комунальних служб. Тож мешканці столиці не відчують негативних наслідків проведення цього заходу. Також у центрі столиці встановлять близько 400 біотуалетів.

У кожному районі Києва планується зробити тематичні клумби і арт-інсталяції, також квіткові панно знаходитимуться в на основниї в'їздах до столиці.

Культурна програма для вболівальників

УЄФА планує провести традиційний «фестиваль чемпіонів», офіційне відкриття якого відбудеться 24 травня. З цього часу всі вболівальники можуть сфотографуватися з двома кубками Ліги Чемпіонів.

Крім того, 25 травня відбудеться матч легенд, у якому гратимуть найвідоміші зірки світового футболу. Якщо раніше це була одна показова гра, то тепер УЄФА планує організувати міні-турнір. Змагання відбудуться у футбольному майданчику, який встановлять на Хрещатику.

Також запланована культурно-мистецька програма для усіх гостей столиці.

17-27 травня – Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «KyivArtWeek»;

17-27 травня – проект «Вишиваний тиждень» у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва;

18-20 травня – світлові проекції у рамках фестивалю «KyivLightFestival» на Поштовій та Михайлівській площах, на вул. Хрещатик, 36;

26-27 травня – ярмарок народного мистецтва у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

Також протягом всього травня 2018 року триватимуть міні-виставки «Музейні таємниці. Про що мовчать музеї» в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; цикл тематичних театралізованих екскурсій у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» та Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

«Основна вигода міста не є прямою. Кожен турист витрачає приблизно 300-400 євро на день, а 100 тисяч туристів – це дуже велика цифра. Але ми робимо акцент на інше – високий рівень проведення такого заходу значно покращує імідж та авторитет столиці. Дуже багато недружніх ЗМІ, кажуть, що Україна – це проблемна та небезпечна країна, але якщо тут проходять заходи такого рівня, які бачить майже мільярд людей, це наочно доводить, що відбувається дискредитація Києва та України, а правда виглядає інакше», – каже заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

P.S. Спробувати київську перепічку та пройтися Андріївським узвозом.

УЄФА запропонувала туристам свій довідник про українську столицю, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Ознайомитися з ним можна тут.

Серед пунктів, що обов'язково потрібно зробити в столиці України: пройтися Андріївським узвозом, відчути серце Києва – прогулятися Хрещатиком, спробувати український борщ зі сметаною та пампушками з часником, а також купити київську перепічку, «яку продають лише в одному місця на стику вулиць Хрещатик та Хмельницької, не загубитися допоможе величезна черга поруч».