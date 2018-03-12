Ліга чемпіонів: «Шахтар» прибув до Риму

Футболісти донецького «Шахтаря» 12 березня прибули до столиці Італії, де у вівторок проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На поєдинок із «Ромою» наставник гірників Паулу Фонсека взяв 21 гравця, 18 із яких 13 березня потраплять до заявки на поєдинок.

Це воротарі Андрій Пятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко; захисники Богдан Бутко, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі; півзахисники Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Іван Петряк, Бернард, Дентіньйо; нападники Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

21 лютого в Харкові гірники переграли римлян – 2:1, хоча мали багато шансів збільшити свою перевагу.

Зустріч на «Стадіо Олімпіко» в Римі розпочнеться 13 березня о 21:45 за Києвом.