Названий рефері фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Фінал Ліги чемпіонів між мадридським «Реалом» та «Ліверпулем» обслуговуватиме сербський рефері Мілорад Мажич, повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В організації розповіли, що Мажичу 45 років, він отримав міжнародну категорію у 2009 році. У цьому сезоні рефері судив чотири матчі Ліги чемпіонів та два матчі Ліги Європи. У 2017 році суддя працював на фіналу Кубку конфедерацій між збірними Чилі та Німеччини.

Асистентами арбітра будуть Мілован Ристич та Далібор Джурджевич. Четвертий рефері – француз Клеман Тюрпен. Серби Ненад Джокич та Данило Груїч призначені додатковими помічниками арбітра. Ще один серб, Неманья Петрович, буде запасним асистентом судді.

У чоловічому фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».

Жіночий фінал зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон». Матч обслуговуватиме Яна Адамкова з Чехії.