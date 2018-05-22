Рада затвердила штрафи за перепродаж квитків на фінали Ліги чемпіонів

Верховна Рада затвердила штраф до 5,1 тис. гривень за продаж чи перепродаж неуповноваженими особами квитків на фінали Ліги чемпіонів, які пройдуть у Києві.

За схвалення в цілому законопроекту №8335 проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226. А

Зокрема законом доповнюється Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, яка передбачає, що «продаж неуповноваженою особою, пропозиція продати квиток, виставлення квитка на продаж, перепродаж, а також використання квитків в різноманітних розіграшах для просування послуг/продукції неуповноваженою особою» – карається штрафом від 510 до 5100 гривень.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.