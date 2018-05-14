Влада Києва очікує на приїзд 100 тисяч людей на фінал Ліги чемпіонів

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, через низку організаційних заходів обмежено рух центром Києва.

«Ми повідомляємо на офіційному сайті міської адміністрації, яким чином краще об’їхати перекриті вулиці, щоб не стояти у заторах», – сказав Кличко.

За його словами, місцева влада звернулася до Антимонопольного комітету щодо готелів, які у декілька разів підвищили ціни на проживання на час проведення фіналу Ліги чемпіонів, зараз очікуємо на відповідь АМКУ.

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26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

У соцмережах останніми днями писали про зловживання власників житла, які пропонують фанам апартаменти в межах кількох десятків тисяч гривень. Київське відділення Антимонопольного комітету почало розслідування щодо підвищення цін у готелях.

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