Через футбол Хрещатик у Києві перекритий до 30 травня – МВС

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про перекриття в Києві руху для автомобілів вулицею Хрещатик на відтинку від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності.

«На цьому місці буде зведено фан-містечко на 20 тисяч уболівальників до фіналу Ліги Чемпіонів. Змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію», – звертаються правоохоронці до водіїв.

Раніше в МВС повідомили, що під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві працюватимуть близько 12 тисяч правоохоронців.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий очікує, що на матч до Києва приїдуть 50 тисяч уболівальників.