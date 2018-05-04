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04 Травень 2018, Київ 06:09
Новини | Політика

Ліга чемпіонів. Україна готова до фінальних матчів – ранковий ефір Радіо Свобода

Україна в НАТО. Війна на Донбасі – не перешкода

«Північний потік-2». Україна та США домовилися протидіяти

Ліга чемпіонів. Україна готова до фінальних матчів

На ці теми говоритимуть ведучий програми Радіо Свобода «Ранкова Свобода» Юрій Матвійчук і гості студії: експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко, колишній представник України в НАТО Петро Гаращук та голова Громадянської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж; президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, політолог Віктор Савінок та президент DiXi Grouр Олена Павленко; заступник голови КМДА Олексій Резніков, спортивний журналіст Денис Трубецький та директор Департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

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