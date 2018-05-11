МВС: під час фіналу Ліги чемпіонів працюватимуть близько 12 тисяч правоохоронців

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві працюватимуть близько 12 тисяч правоохоронців, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час наради в аеропорту «Бориспіль».

«На час проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів планується залучати близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи», – цитує Ярового прес-служба МВС.

Він наголосив на необхідності посилити співпрацю з Інтерполом.

«У нас не повинно залишитися ніяких проблемних питань. Я хотів би звернути увагу на роботу нашого Інтерполу. Обов’язково треба налагодити комунікацію з офіцерами поліції, які прибувають з командами», – зазначив перший заступник міністра.



26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий очікує, що на матч до Києва приїдуть 50 тисяч уболівальників.