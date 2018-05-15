Фінал Ліги чемпіонів: на стадіоні та біля нього працюватимуть 3,8 тисячі силовиків

На стадіоні «Олімпійський» у Києві та прилеглій території під час фіналу Ліги чемпіонів працюватимуть 3,8 тисячі правоохоронців, інформує прес-служба поліції.

Згідно з повідомленням, до охорони правопорядку залучать поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

15 травня відбулися командно-штабні навчання, на яких, зокрема, відпрацьовували дії під час можливої спроби уболівальників потрапити в ігрову зону, перейти на сусідні сектори або під час виникнення конфлікту між підтримкою різних команд. Крім того, правоохоронці відпрацювали порядок евакуації вболівальників зі стадіону.

11 травня у МВС повідомили, що під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві працюватимуть близько 12 тисяч правоохоронців.

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26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів.