Кличко про Сенцова, «фейк» довкола Ліги чемпіонів та логотип «Газпрому» в центрі Києва

Гість програми «Ваша Свобода»: Віталій Кличко, міський голова Києва.

Під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві міський голова Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу підтримати в’язня Кремля Олега Сенцова. Про це він зазначив в ефірі Радіо Свобода. Також Кличко спростував інформацію про те, що футбольні вболівальники здають квитки на фінальний матч у Києві, розповів як домовлявся з президентом фан-клубу «Ліверпуля», щоб ті не влаштовували бійок, і скільки може заробити столиця під час фіналу Ліги чемпіонів.

Інна Кузнецова: За кілька днів столиця святкуватиме день міста. Цього разу у свій день народження Київ прийматиме фіналістів Ліги чемпіонів. Пане Кличко, скільки заробить місто Київ? Прибутки рахували?

– Приблизно рахуватимемо, що кожен турист, який приїжджає у Київ, залишає, як мінімум, 150-200 доларів за добу. В минулому році показник іноземних туристів у Києві був 2 мільйони, в цьому році очікуємо 2,5 мільйони іноземних туристів. Якщо очікуємо близько 50-60 тисяч вболівальників, помножте це на 100 чи на 150 доларів. Це мінімум. Але неможливо отримати фінансову цифру, скільки коштуватиме те, що весь світ спостерігатиме за подіями, які відбуватимуться в Києві.

Зв’язалися з клубами «Реал Мадрид», «Ювентус», з фан-клубами, хто здає квитки – ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз

Перед фіналом Ліги чемпіонів вже готелів немає. Була сенсація, що вболівальники масово здають квитки, тому що немає житла чи житло дороге. Велика кількість людей готові придбати ці квитки. Ми зв’язалися з клубами «Реал Мадрид», «Ювентус», з фан-клубами, сказали: будь ласка, хто здає квитки – дайте інформацію, бо ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз, який розповсюджують. А те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, то це не тільки в Києві це всюди така світова практика. На жаль (хтось там звертається до нас), місто не може регулювати бізнес – це ринок.

Поява в центрі Києва реклами спонсора російського «Газпрому» була помилка з боку УЄФА. Ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з’являтися. На сьогоднішній день все виправлено – реклами більше немає.

Задіяні поліцейські з усіх міст, які мають досвід роботи з уболівальниками. Більше ніж 10 тисяч співробітників поліції будуть присутні на матчі

Безпека під час фіналу Ліги чемпіонів є ключовим пріоритетом для нас. Зустрічі і наради проводили всі з МВС, з різними підрозділами різних правоохоронних організацій, щоб ні в якому випадку не було провокацій, щоб все пройшло мирно. Задіяні поліцейські з усіх міст, які мають досвід роботи з уболівальниками. Не будемо забувати, наприклад, фан-клуб «Ліверпуля» багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. Я особисто звернувся і до президента вболівальників цього клубу, він дав відповідь: що захід відбудеться без будь-яких надзвичайних ситуацій. Але більше ніж 10 тисяч співробітників поліції будуть присутні на матчі. Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, але наше завдання зробити так, щоб ні в якому разі надзвичайних ситуацій не було.

– Дев’ятий день голодує політв’язень Кремля Олег Сенцов, відомий український режисер. Він сказав, що якщо помре перед Чемпіонатом світу з футболу, то це, можливо, допоможе іншим політв’язням – таким чином на них зверне увагу.

– У нас проходитиме благодійний матч, в якому братимуть участь зірки світового футболу. Я буду звертатися з офіційним листом, щоб вони підписалися, підтримали цю ідею – звернутися до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, щоб Олега Сенцова звільнили. Маємо багато прикладів, як порушуються права людини в Росії, але це один із кричущих прикладів, коли людина може у будь-який момент померти. Не будемо забувати, він зараз знаходиться у дуже критичному стані.

– У зв’язку з проведенням футбольного матчу і інших заходів багато перекритих вулицях. Киян це дратує. Хто це продумував: що там – ремонт почали, а там – перекрили?

Найбільша фан-зона на Хрещатику за всю історію проведення Ліги чемпіонів

– Вулицю Хрещатик перекрили на два тижні. Це була вимога УЄФА. Переконаний, що буде багато людей: це найбільша фан-зона на Хрещатику за всю історію проведення Ліги чемпіонів. Готується особлива програма. Кожна людина, яка відвідуватиме спортивне містечко, відчуватиме атмосферу стадіону.

Через 2-3 роки дороги в Києві повинні відповідати європейському рівню

Центр зараз страждає від того, що багато вулиць перекрито, багато вулиць ремонтується. Готуємося здати вулиці до початку Ліги чемпіонів. Але все літо робитимемо ремонт доріг. Намагаємося зробити таку ж кількість, як і в минулому році. 300 кілометрів київських доріг повинно бути відремонтовано з гарантією у 5 років. Моє завдання – через 2-3 роки дороги в Києві повинні відповідати європейському рівню.

Паркуватися під знаком «Зупинка заборонена» буде дуже дорого

Паркуватися під знаком «Зупинка заборонена» буде дуже дорого безвідповідальним водіям. Плануємо велику кількість перехоплюючих парковок. Робимо паркувальні «кишені». Навіть зараз у центрі Києва багато паркінгів стоять напівпорожні.

– Незабаром має здорожчати проїзд у громадському транспорті. З чим пов’язане це зростання тарифів?

6,30 – якщо купуєш проїзний квиток. Одноразова поїздка – 8 гривень. Для соціально вразливих груп населення (школярів, пенсіонерів, воїнів АТО) – залишається безкоштовний проїзд

– Підвищення пов’язане з тим, що потрібно закуповувати новий транспорт, виплачувати зарплату, розвивати галузь. На сьогодні, наприклад, Прага, Варшава – це десь 25 гривень, більше 9-и гривень – Мінськ. У нас проїзд коштуватиме 6,30 – мінімальна ціна, якщо купуєш проїзний квиток. Одноразова поїздка – 8 гривень. Для соціально вразливих груп населення (школярів, пенсіонерів, воїнів АТО) – залишається безкоштовний проїзд.

Дуже добре, що можемо зараз їздити до інших країн. Коли кордони відкрили, у нас майже 2,5 тисячі вакансій. Велика кількість водіїв поїхала до Польщі. Тому відповідь дуже проста – зарплата водія у Польщі приблизно тисяча євро, а у нас майже втричі менша. У «Київпастрансі» не вистачає 800 водіїв. Минулого року ми закупили 100 нових автобусів. Зараз закупили майже 40 трамваїв п’ятого покоління – з низькою підлогою, кондиціюванням, відеоспостереженням, тихого ходу.

400 мільйонів євро коштуватиме запуск Подільсько-Воскресенського мосту. Гілки метро – це плани на 3-4 роки, мінімум

У нас не вистачає грошей. 1,8 мільярда гривень бюджету коштують дотації на сферу транспорту. У цьому випадку це вимушений захід. Місто Київ на цьому не заробляє грошей, але компенсуємо витратну частину. Зарезервували більше мільярда гривень. Зараз кошти йдуть на будівельні роботи. 400 мільйонів євро коштуватиме запуск Подільсько-Воскресенського мосту. Наше завдання – щоб було автосполучення між правим та лівим берегами. Це ми можемо зробити. Що стосується гілки метро – це плани на 3-4 роки, мінімум.

– А чи пов’язане підвищення цін на проїзд в метро з боргом метрополітену «Укррослізингу»? Борг повертати треба ж? І коли?

– «Укррослізинг», російська компанія, поставила 100 вагонів метро 9 років у 2009 році за одну ціну, потім зросла пеня, через валютну девальвацію були зміни. Коли почалися бойові дії, існує програма, де ми можемо заблокувати виплату цих грошей – може ця компанія потрапити до санкційного списку. Я таке подання подав і президенту, і на РНБО. На жаль, до сьогодні відповіді не отримано. Виконавча служба зараз заблокувала рахунки київського метрополітену. Ми чекаємо на відповідь і робимо все, щоб метрополітен далі працював.