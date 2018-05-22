Кличко прокоментував повідомлення про те, що фани здають квитки на фінал Ліги чемпіонів

Міський голова Києва Віталій Кличко спростував інформацію про те, що футбольні вболівальники здають квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

За його словами, ця інформація є фейком.

«Зараз була сенсація в тому, що вболівальники масово здають квитки, бо житло дороге чи його немає, ніхто не летить. Через те, що велика кількість людей готові придбати ці квитки, ми спеціально дали завдання, зв’язалися з клубами «Реал Мадрид», з «Ювентус», з фан-клубами. Будь ласка, дайте інформацію, хто здає квитки, ми готові їх купити. Тиша. Відповіді на це питання немає, тому я переконаний у тому, що це – фейк-ньюз, який розповсюджують. І я переконаний, що стадіон буде повний, і велика кількість вболівальників прийде», – наголосив міський голова в ефірі Радіо Свобода.

Також Кличко звернув увагу на те, що міська влада не може регулювати ринок житла і вплинути на вартість оренди нерухомості.

«Це вже втручання політиків у господарчу діяльність, у ринок, а це завжди погано закінчується», – сказав він.

Віталій Кличко очікує, що під час фіналу Ліги чемпіонів до Києва завітають понад 50 тисяч вболівальників. Утім, скільки доходів принесе захід місту, зазначити не зміг.

«Якщо ми очікуємо близько 50-60 тисяч вболівальників, то помножте це, як мінімум, на 100 чи на 150 доларів. Це мінімум», – зауважив Кличко.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.