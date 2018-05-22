Кличко під час Ліги чемпіонів планує закликати до якнайшвидшого звільнення Сенцова

Міський голова Києва Віталій Кличко під час Ліги чемпіонів планує закликати міжнародних гостей підтримати звільнення українського режисера Олега Сенцова, який минулого тижня розпочав голодування в російській тюрмі. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«У нас буде проходити благодійний матч, в якому братимуть участь зірки світового футболу. Однеможу сказати, що я буду звертатися з офіційним листом для того, щоб вони підписалися, підтримали цю ідею звернутися до світової спільноти, до Росії для того, щоб Сенцова звільнили», – сказав мер Києва.

За його словами, є багато прикладів порушень прав людини в Росії.

«Але це один з кричущих прикладів. Коли людина в будь-який момент може померти. Не буде мо забувати, наскільки я знаю, він зараз перебуває в критичному стані», – додав Кличко.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.

Також читайте: 9 фактів про голодування Олега Сенцова

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.​