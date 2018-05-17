Трансляцію фіналу Ліги чемпіонів можна буде подивитися на Контрактовій площі в Києві – Кличко

УЄФА погодило публічний перегляд трансляції фінального матчу на великому екрані, який встановлять на Контрактовій площі у Києві, написав у Facebook міський голова столиці України Віталій Кличко.

«Київ готується до великої спортивної події, яку прийматиме вперше, – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. І є приємна новина для футбольних уболівальників, які не потраплять на «Олімпійський». УЄФА вперше за історію Ліги чемпіонів погодило публічний перегляд фінального матчу», – написав Кличко.

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За його словами, 26 травня на Контрактовій площі в Києві близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані трансляцію фінального матчу, в якому гратимуть «Ліверпуль» із «Реалом».

Матч відбудеться на НСК «Олімпійський».

Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки у столиці України посилюють.