У ДСНС показали, що робитимуть із підозрілою речовиною на фіналі Ліги чемпіонів

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій взяли участь у тактико-спеціальних навчаннях підрозділів МВС на території Національного спортивного комплексу «Олімпійський». Як інформує 16 травня сайт ДСНС, хімічні підрозділи «відпрацювали сценарій, коли серед натовпу уболівальників було виявлено сумку з підозрілою речовиною».

«Про знахідку правоохоронці повідомили рятувальникам, а ті, в свою чергу, локалізували, обстежили та вивезли невідому речовину для подальшого знищення», – ідеться в повідомленні.

«У цілому картина зрозуміла, і ті нюанси, що були виявлені під час тренувань, будуть в подальшому відшліфовані», – сказав після завершення навчань голова ДСНС Микола Чечоткін.

На стадіоні «Олімпійський» у Києві та прилеглій території під час фіналу Ліги чемпіонів працюватимуть 3,8 тисячі правоохоронців.

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26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів.