ВВС: адвокат отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію зустрічі Порошенка і Трампа

Британська телекомпанія ВВС заявляє, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав виплату щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

У своєму розслідуванні ВВС з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка.

Водночас Коен заперечує це повідомлення. Крім того, зазначається, що немає жодних підтверджень, що Трамп знав про цей платіж.

В Адміністрації президента України наразі цю інформацію не коментують.

«Одне неназване джерело каже, що хтось заплатив за зустріч Порошенка і Трампа, ще одне називає іншу суму, два інших неназвані джерела заперечують. Але новина виходить і купа реальних людей всерйоз її обговорює», – прокоментував це розслідування депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар’єв.

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Перша зустріч Порошенка і Трампа відбулася в червні 2017 року в перебігу робочого візиту президента України до США. Після цього Трамп і Порошенко зустрічалися у вересні 2017 року.