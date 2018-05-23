Попросити Путіна відпустити Сенцова може Макрон – Томак

Україна повинна шукати посередників найвищого рівня для переговорів про звільнення ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, вважає співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак. Вона запевняє, що зверталась до уряду з проханням адресувати таке прохання президентові Франції Емманюелю Макрону. А правозахисниця Валерія Лутковська припускає, що на Росію міг би подіяти бойкот Чемпіонату світу з футболу.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла в ефірі Радіо Свобода, що 22 травня його відвідував тюремний лікар, який повідомив, що стан ув’язненого в Росії українця наразі стабільний.

Наступного тижня до нього поїде адвокат, думаю, що буде більше інформації

«Він сидить в окремій камері, як і належить людям, які оголосили голодування. Чим він там займається, поки невідомо. Наступного тижня до нього знову поїде адвокат, і я думаю, що буде більше інформації», – припускає вона.

Каплан згадує, що раніше її брат негативно відгукувався про голодування як спосіб спротиву в ув’язненні.

«Вочевидь, він більше ні на що не сподівається. Тільки так він сподівається привернути увагу до українських політв’язнів, тому що їх стає все більше і більше. Відпускають, грубо кажучи, «в годину по чайній ложці», хапають ще більше», – каже вона.

Вимога Сенцова – звільнити не його, а інших політв’язнів, яких зараз утримують в Росії, за словами сестри, для нього типова.

Йому завжди було не все одно

«Він так і сказав: гаразд, я помру, але це допоможе привернути увагу до інших політв’язнів. Йому завжди було не все одно навіть не щодо політичних, а й на простих в’язнів. Він часто просив для них щось зробити», – каже вона.

Коментуючи ймовірність обміну Сенцова на нещодавно затриманого в Україні Кирила Вишинського, співкоординатор «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак нагадує, що Росії, як правило, передають тих людей, які вже отримали вирок. Втім, можливі винятки.

Коли відбуваються обміни з «ЛНР», «ДНР», людей під тими чи іншими приводами звільняють з-під варти

«Знаємо приклади, коли відбуваються обміни з так званими «ЛНР», «ДНР», коли людей під тими чи іншими приводами звільняють з-під варти ще на етапі досудового розслідування, призначають інший запобіжний захід, наприклад, особисте зобов’язання, і потім відбувається, власне, передача. Зважаючи на таку практику, а також на ситуацію зі станом Олега Сенцова, який, безумовно, буде з кожним днем погіршуватися і становитиме ще більшу загрозу його життю – я думаю, що цей варіант є однозначно прийнятним», – міркує Томак.

Вона вважає необхідними акції на кшталт вчорашньої «Досить сидіти!», що відбулась у Києві, але вказує й на роль української верхівки у звільненні політв’язнів.

Українська сторона також відповідальна за Олега Сенцова

«Відповідальність за його стан несе особисто Володимир Путін, але разом із тим хочу сказати, що українська сторона також відповідальна зараз за Олега Сенцова з точки зору тих дій, які здійснює Україна для порятунку Олега», – впевнена активістка.

На її переконання, Україна має активно шукати перемовників, щоб встановити контакт. Томак покладає надію на зустріч президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 24 травня.

«Коли тут був Дмитро Дінзе в Києві, в нас були зустрічі (з урядовцями – ред.), щоб вони звернулися до адміністрації Макрона з тим, щоб він попросив Путіна звільнити Сенцова», – згадує вона.

«Потрібні дуже серйозні перемовники»

Росія може відпустити Олега Сенцова, але тільки в обмін на щось, вважає політолог Петро Олещук.

Російська влада дуже сильно не любить демонструвати слабкість

«Сама по собі ситуація голодування об’єктивно не дуже добре впливає на позицію Росії, тому що Росія, російська влада дуже сильно не любить демонструвати слабкість. Очевидно, що Росія для того, аби справді на це піти, повинна одержати те, що вона буде вважати адекватною компенсацією. Індикатором того, що ситуація може справді вийти на завершальний етап, може бути поява в процесі на перших ролях Медведчука», – прокоментував Олещук.

Однак Марія Томак не схильна розраховувати на Віктора Медведчука. Громадська діячка нагадує, що у звільненні кримськотатарських політв’язнів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза значну роль відіграв президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Президент Франції – той рівень, якого вимагає ситуація

«Лицемірно і неправильно, з боку України, посилатися на роль Медведчука, віддаючи йому на відкуп цю тему і спостерігаючи за тим, як нічого не відбувається. Якщо він може вести перемови – хай їх зараз веде і витягає Сенцова. Але ми зараз не бачимо, щоб це відбувалося, і мені здається, що Сенцов – це заручник найвищого рівня, і для нього потрібні дуже серйозні перемовники. Думаю, якраз президент Франції – той рівень, якого вимагає ситуація», – каже Томак.

Програмна директор Українського інституту з прав людини Валерія Лутковська називає голодування Сенцова відповідальним і продуманим кроком та сподівається, що воно зможе переламати ситуацію.

Росія буде робити все, щоб приховати цей скандал

«Перед Чемпіонатом світу з футболу, перед певними подіями Росія буде робити все для того, щоб або приховати цей скандал, або вмовити Олега Сенцова змінити свою позицію, або зробити щось, щоб Олег Сенцов припинив своє голодування. Можливо, це не буде питання лише його звільнення, це буде звільнення якихось інших людей, але принаймні таким чином Олег зможе домогтись звільнення тих українців, які абсолютно незаконно знаходяться під вартою на території Росії», – сподівається вона.

Правозахисниця не виключає, що справі може допомогти заклик бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, що проходитиме в Росії.

Може бути заклик до фанатів: куди ви їдете, подивіться, що там роблять з людьми

«Заклик не їхати на Чемпіонат світу з футболу в зв’язку з тим, що на території Росії отак помирає людина? Може бути. Це може бути заклик до фанатів: куди ви їдете, подивіться, що там роблять з людьми. Може таке бути? Запросто», – додає вона.

Крім того, як і Марія Томак, Лутковська вважає потенційно дієвим залучення третьої сторони.

«Певних шпигунів, розвідників затримують, вони знаходяться під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати шлях, який був використаний для звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза», – пропонує правозахисниця.

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