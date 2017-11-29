Туреччина видала Росії двох підозрюваних у шпигунстві в обмін на Чийгоза й Умерова – ЗМІ

Влада Туреччини видала Москві підозрюваних у шпигунстві громадян Росії Олександра Смирнова і Юрія Анісімова в обмін на звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, повідомляє турецька телекомпанія Haberturk.

Смирнова й Анісімова заарештували в квітні 2016 року. Їх звинуватили в участі в угрупованні, відповідальному за вбивство семи чеченців у період з 2000 по 2015 рік, повідомляє телекомпанія.

За даними Haberturk, підозрювані відкинули звинувачення на свою адресу, серед яких були «спроби отримати секретну державну інформацію для цілей політичного чи військового шпигунства» і «сприяння вбивству».

Турецькі і російські чиновники не коментували цю інформацію.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Президент України Петро Порошенко 25 жовтня подякував президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за його зусилля у звільненні засуджених в Криму Чийгоза і Умерова.

З моменту звільнення Умерова та Чийгоза не було достеменно відомо, на яких умовах Росія відпустила їх.

Кримський адвокат Едем Семедляєв направляв запит до Адміністрації президента Росії, в якому просив роз’яснити, на підставі якого указу вивезли з Криму засудженого Умерова.