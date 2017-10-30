Умеров планує поїхати у Крим після лікування в Німеччині

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє про намір поїхати в анексований Крим після поїздки до Німеччини, де він має пройти обстеження з подальшим лікуванням. Про це Умеров написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую всім, хто підтримав мене у ці дні. Ніяк не можу і не хочу звикнути до думки, що мене вивезли з Криму. Я дуже люблю і ціную свободу, але це повинно бути і в Криму теж. Боротьба триває. Обіцяю скоро адаптуватися. До Криму поїду після поїздки до Німеччини, пов’язаної із запрошенням на обстеження і лікування», – написав Умеров.

Напередодні президент України Петро Порошенко розповів, що в адміністрації канцлера Німеччини Анґели Меркель повідомили про готовність прийняти Умерова на лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повинні мати право на повернення до Криму і на свободу вираження поглядів.

Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Росією Криму, передали Туреччині 25 жовтня.

За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова була досягнута під час останньої зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

У Держдумі Росії стверджують, що з проханням про помилування лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза до президента Володимира Путіна звертався муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення, йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.