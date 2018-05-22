На Банковій мітингували на підтримку Сенцова та інших політв’язнів у Росії

Громадські активісти пікетували будівлю Адміністрації президента у Києві на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова, який перебуває у російській в’язниці та оголосив безстрокове голодування, а також інших кількох десятків українців, які перебувають за ґратами у Росії з політичних мотивів.

Мітинг відбувся під гаслом «Досить сидіти», у ній взяли участь активісти правозахисних організацій та ініціатив та, зокрема, небайдужі до згаданої ситуації люди, пов’язані із кінематографом. Під час акції учасники символічно ламали стільці і вимагали вживати заходів для звільнення українських політвязнів та звітувати перед громадянським суспільством про те, що саме для цього робиться.

Проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» вів пряму трансляцію з місця події.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.

Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.