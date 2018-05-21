Адміністрація колонії ізолювала Сенцова у «безпечному місці» – адвокат

Адміністрація російської колонії у Лабитнангі ізолювала в окрему камеру українського режисера і письменника Олега Сенцова, коли той оголосив голодування, повідомив на прес-конференції адвокат українця Дмитро Дінзе.

«За регламентом, їм потрібно ізолювати ув’язненого, що оголосив голодування, в окремому «безпечному місці». Там, відповідно, засуджений перебуває один, без будь-яких зовнішніх контактів. Всі зовнішні контакти – телефонні переговори, побачення – вже тільки з дозволу адміністрації колонії», – зазначив він.

Як повідомив адвокат, Сенцов готувався до голодування півтора місяці: відмовився від продуктових передач і повністю перейшов на тюремну їжу, поступово зменшуючи її вживання. Адміністрація колонії, за словами Дінзе, заявила, що Сенцова будуть «підгодовувати» ін’єкціями глюкози, якщо стан його здоров’я сильно погіршиться.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування​ з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката українця, власного звільнення той не вимагає.

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.