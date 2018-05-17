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17 Травень 2018, Київ 16:41
Точка зору

Українські в’язні гібридної війни

Олег Сенцов

(Рубрика «Точка зору»)

Якби Олег Сенцов не оголосив голодування на невизначений термін, вимагаючи звільнення політичних в’язнів російського режиму, мало хто в Україні згадав би про тривале знущання з самого режисера. Чоловік, на захист якого висловлювалися провідні діячі культури всього світу, продовжує відбувати ув’язнення за злочин, якого він не скоїв.

І це ув’язнення Олега Сенцова та Олександра Кольченка ‒ як і постійні арешти та суди над кримськотатарськими активістами, як і ув’язнення Володимира Балуха ‒ не просто репресії. Це частина кримської тактики Володимира Путіна. Привчання українців і всього іншого світу до того, що «Кримнаш». І що на півострові російська влада може робити все, що їй заманеться. Може оголошувати українських громадян росіянами й судити за вигаданими звинуваченнями як власних громадян. Може продовжувати порушувати міжнародне право та кордони іншої країни ‒ тому що горезвісний Керченський міст, із помпою відкритий днями Путіним, ‒ це таке ж порушення міжнародного права, як і сам вкрадений Росією Крим. Може судити за дії, вчинені ще до проголошеної самими росіянами дати «приєднання» півострова. І зрозуміло, до чого все це. Ми маємо повільно, але неминуче переконуватися в безповоротності й безальтернативності злодійства.

Сенцов не дає жити у світі, де війна – десь далеко

Олег Сенцов ціною свого здоров’я ‒ можливо, свого життя ‒ протистоїть цьому огидному сценарієві. Він ‒ український політичний в’язень, який вимагає звільнення інших українських в’язнів Кремля. Він нагадує, що репресії проти нього та його товаришів ‒ це не просто політичні переслідування, це частина війни з Україною. Війни, яка триває і яку намагаються не помічати багато представників західного політичного істеблішменту й багато українських громадян. Сенцов не дає жити у світі, де війна ‒ десь далеко, а може, й зовсім немає її, і взагалі це проблема політиків, а нас, «маленьких людей», це все не стосується, ми будемо їздити в Росію, наче й не було нічого, відпочивати в Криму, платити податки країні-агресорові. Податки, з яких потім будуть братися гроші на озброєння армії, що перебуває на українській землі, на виробництво колючого дроту, за яким тримають українських в’язнів.

«Усі дні як один»: як утримують Олега Сенцова (відео)
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«Усі дні як один»: як утримують Олега Сенцова (відео)

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Саме тому багато хто намагається справу Сенцова не помічати. Саме тому багатьох може його голодування дратувати ‒ бо не помічати вже не виходить, доводиться згадувати про власну моральну відповідальність. Саме тому всім нам доведеться жити не у світі власних ілюзій, а у світі, в якому триває гібридна війна з Росією ‒ війна, в якій є реальні жертви й реальні в’язні.

Якщо українці виграють цю війну ‒ то тільки завдяки таким, як Олег.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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