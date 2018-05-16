Порошенко закликає світ посилити тиск на Кремль після оголошеного Сенцовим голодування

Президент України Петро Порошенко закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців. Про це Порошенко написав 16 травня у Facebook, цитуючи листа українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, який оголосив голодування.

«Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин. Ми продовжуємо боротися та докладаємо усіх зусиль для звільнення усіх незаконно ув’язнених українців, яких тримають на території окупованого Криму, Донбасу та на території РФ», – написав президент.

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Раніше засуджений у Росії український режисер, кримчанин Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів. Про це йдеться в його листі адвокатові з колонії в Лабитнангі, де утримують Сенцова.

«Я, Сенцов Олег, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Разом та до кінця. Слава Україні!» – написав український в’язень.

Після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров’я контролює медик; зараз його стан стабільний.

​Російська влада окупованого Криму позбавила волі громадянина України Олега Сенцова понад чотири роки тому.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.