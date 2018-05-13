У наручниках на край землі: навіщо Росії Сенцов і Кольченко

У Києві активісти провели акцію «Вони ще там», присвячену четвертій річниці арешту кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Російські силовики затримали їх у Сімферополі в травні 2014 року й звинуватили в «організації терактів».

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «терористичній діяльності» на території Криму. Олександр Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова та Кольченка до списку політв'язнів.

Український правозахисник, координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич розповідає, як можна підтримувати Сенцова та Кольченка.

Потрібно використовувати російську мову, краще розповідати ув'язненим, що відбувається зовні

‒ Олег Сенцов ‒ більше, ніж просто один із 64 політв'язнів. Його ім'я відоміше, ніж будь-якого іншого українського політв'язня на території Росії. Його справа, вирок стали символами. На жаль, після вироку він зникає з радарів, новин майже немає, а потрібно про нього нагадувати. Минуло чотири роки з моменту, коли Олега Сенцова заарештували, й це витає в повітрі: вийти на акцію та підтримати політв'язня. Але найважливіше для звільнення міжнародна підтримка. Якщо вам особисто хочеться написати Олегу Сенцову чи Олександру Кольченку, майте на увазі: не варто писати те, через що лист напевно не дійде ‒ наприклад, гасла. Потрібно використовувати російську мову, краще розповідати ув'язненим, що відбувається зовні. У хлопців – інформаційний голод.

Одними з перших проводити акції на підтримку Олега Сенцова почали кінематографісти Польщі: у березні 2015-го така акція відбулася під час вручення нагород польської кіноакадемії Orły в Варшаві. Через півроку після оголошення вироку Олегу Сенцову та Олександру Кольченку поляки вийшли на акцію протесту до російського посольства. До того ж, взимку 2015 року представники Берлінської академії мистецтв оприлюднили відкритий лист, в якому обурилися протиправними діями Кремля та закликали російську владу звільнити українського режисера.

У Росії на підтримку Олега Сенцова виступили режисери Олексій Герман-молодший, Олександр Сокуров і Павло Бардін. В цілому за останні чотири роки відбулися десятки українських і міжнародних акцій за звільнення цих та інших українських політв'язнів.

Хлопці на двох проїхали приблизно 20 тисяч кілометрів ‒ це половина кругосвітньої подорожі

Шеф-редактор Hromadske.UA, автор фільму «Етапом через півземлі: історія ув'язнення Сенцова та Кольченка» Ангеліна Карякіна розповідає про подорож слідами політв'язнів українців.

‒ Фільм розповідає передісторію в Криму: звідки взялася ця справа, як проходив суд. Також ми поїхали в Москву й поспілкувалися з людьми, які контактували з Олегом та Олександром, коли тих упродовж року утримували в СІЗО «Лефортово». Потім був Ростов-на-Дону, досить швидкий розгляд справи і вердикт: 20 років Олегу та 10 років Олександру. Потім почалася історія етапування ‒ не виключено, що вона триває досі. Ми порахували, що хлопці на двох проїхали приблизно 20 тисяч кілометрів ‒ це половина кругосвітньої подорожі. Нам вдалося побувати поруч з цими колоніями: і в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу, і в Копейську Челябінської області ‒ ми там шукали тих, хто зможе сходити на побачення, щось передати. Таких людей виявилося небагато.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе пропонує запастися терпінням і не чекати швидких позитивних рішень.

Справа Олега Сенцова була «першою ластівкою»

‒ Я зараз якраз збираюся летіти до Олега. Коли ми бачилися востаннє, у нього був нормальний настрій, але певні проблеми зі здоров'ям. Наскільки я знаю, його навіть вивозили на якесь лікування, й зараз потрібно зрозуміти, яке це було лікування, чи отримав він медичну допомогу в повному обсязі. Відповіді на запити поки мені не надійшли ‒ думаю, доведеться з'ясовувати на місці. Я вважаю, що справа Олега Сенцова була «першою ластівкою». За цією схемою почали відпрацьовувати й інших людей, які теж були не згодні з «приєднанням» Криму. На жаль, Європейський суд з прав людини не повідомляє про проміжні етапи розгляду справ, відповідно, коли ухвалять рішення, невідомо.

Дмитро Дінзе вважає, що обмін Олега Сенцова та Олександра Кольченка через якийсь бюрократичний механізм з боку Росії залишається можливим. Адвокат не виключає, їх можуть помилувати (за прикладом Надії Савченко та Геннадія Афанасьєва ‒ ред.).

(Текст підготував Владислав Ленцев)