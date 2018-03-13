Сенцов «готовий написати» прохання про помилування – адвокат

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов «готовий написати» прохання про помилування, якщо стоятиме питання про його обмін, заявив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«А іншого варіанту і не буде, швидше за все. Всі політв’язні, в тому числі Савченко (Надія Савченко – ред.), проходили через цю процедуру. Тут ти або пишеш і їдеш, або сидиш далі. Олег готовий написати», – сказав адвокат, відповідаючи на питання про те, чи готовий Сенцов просити про помилування.

За його словами, Сенцов чекає обміну, «але сам каже, що це буде дуже нескоро».

Українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.