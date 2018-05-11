У Києві відбувається показ фільму про Сенцова і Кольченка (трансляція)

У Києві в приміщенні «Кримського дому» відбувається показ фільму «Етапом через пів-Землі: історія ув’язнення Сенцова і Кольченко». Автором фільму є редакція «Громадське ТБ».

«Громадське» побувало в ключових містах на шляху їх етапу (Олега Сенцова і Олександра Кольченко – ред.) і дізналося, в яких умовах їх утримують і які люди займаються їхніми долями там, куди так і не допустили українських консулів, куди і зараз складно дістатися адвокатам», – повідомляють організатори.

10 травня була четверта річниця арешту засуджених в Росії до тривалих тюремних термінів кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв’язнів.