У Facebook запустили флешмоб до четвертої річниці арешту Сенцова і Кольченка

У соціальній мережі Facebook запустили флешмоб до четвертої річниці арешту засуджених у Росії кримчан Олега Сенцова й Олександра Кольченка. Про це повідомляє група «Свободу «кримським заручникам» – Сенцову і Кольченку» на своїй сторінці в соцмережі.

«Починаємо флешмоб до річниці арешту Олега Сенцова і Саші Кольченка. Напишіть, що у вас сталося, почалося, закінчилося за ці чотири роки, які Олег і Сашко провели за гратами (2014-2018) з хештегом #аВониЩеТам #аОниЕщёТам #TheyAreStillThere», – йдеться в повідомленні.

У спільноті відзначили, що «якщо в 2014 році арешт «кримської четвірки» був чимось безпрецедентним і раптовим, то зараз вже маємо близько 60 українських політв’язнів у Росії і Криму».

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в'язнями.