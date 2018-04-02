Геращенко: Україна готова передати 20 росіян для звільнення українських політв’язнів у Росії

Україна готова передати 20 росіян для того, щоб звільнити ув’язнених у Росії українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка й інших «в’язнів Кремля», заявляє перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, це питання будуть розглядати 4 квітня в Мінську під час засідання робочої групи.

«Українська сторона робить все для того, щоб якомога швидше відбулася наступна хвиля звільнення заручників. Українська сторона готова передати тих 20 росіян, які утримуються в українських в’язницях за порушення українського законодавства і участь у війні для того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка й інших наших бранців», – сказала Геращенко.

За її словами, на сьогоднішній день немає волі керівництва Росії для вирішення цього питання, тому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Напередодні сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що український режисер, засуджений в Росії на 20 років колонії, сподівається, що зможе повернутися в Україну через обмін.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані російськими спецслужбами в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинувачують в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені вину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.