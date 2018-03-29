Фейгін написав листа Путіну щодо обміну Сущенка

Адвокат Марк Фейгін у листі до президента Росії Володимира Путіна заявляє, що, попри очевидний політичний характер справи арештованого у Росії українського журналіста Романа Сущенка, він сподівається на «гуманітарне рішення в його справі». Листа адвокат оприлюднив у Twitter 29 березня.

«Можливий обмін Романа Сущенка на когось із громадян Росії, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні, став би дійсно своєчасним виходом, що продемонстрував би прихильність вищого керівництва Росії до вирішення проблеми українських політв’язнів. Багато хто цього чекає, як в Україні, так і в Росії», – йдеться в листі.

Крім того, Фейгін заявляє, що як захисник зазнає «штучних перешкод» у таких політичних справах.

«Хотів би сказати, що робота політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань. Настав час, як мені здається, доповнити диспозицію статті 294 КК Росії захисниками як учасниками процесу, перешкоджання діяльності яких переслідується за законом», – йдеться в листі.

Московський міський суд 27 березня почав розглядати по суті справу Сущенка. Засідання відбуваються в закритому режимі. Наступне призначене на 23 квітня.

На початку суду Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

27 березня Московський міський суд продовжив українському журналісту арешт на півроку.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.