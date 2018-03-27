Московський суд продовжив Сущенку арешт на півроку – адвокат

Московський міський суд продовжив українському журналісту Роману Сущенку арешт на півроку, повідомив його адвокат Марк Фейгін у коментарі «Укрінформу».

«У цьому випадку продовження арешту – абсолютно стандартна ситуація. Арешт Роману Сущенку було продовжено на півроку, рахуючи з дня надходження кримінальної справи до суду. Оскільки воно надійшло 16 березня, то арешт продовжено до 16 вересня. Завтра, у середу (28 березня – ред.), я, природно, буду оскаржувати це рішення», – розповів Фейгін.

27 березня Московський міський суд почав слухання в справі Сущенка по суті. На засіданні, за словами адвоката, українець не визнав провину в повному обсязі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.