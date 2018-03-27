Суд у Москві оголосив перерву в розгляді справи Сущенка до 28 березня

Московський міський суд, який 27 березня почав слухання по суті в справі арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, оголосив перерву.

Як повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін, розгляд справи перенесли на ранок 28 березня. Процес відбувається в закритому режимі.

На сьогоднішньому засіданні, за словами адвоката, Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.

Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Наприкінці березня адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що розгляд справи українського журналіста в російському суді може завершитися вже у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Втім підтвердження такого припущення з боку офіційних органів Росії немає.