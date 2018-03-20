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20 Березень 2018, Київ 14:05
Новини | Політика

Суд у Москві відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка – адвокат

Суд у Москві відхилив апеляцію на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, повідомив його адвокат Марк Фейгін у Twitter.

«Апеляційна скарга на термін продовження тримання під вартою Сущенка Московським міським судом відхилена», – написав Фейгін.

24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

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