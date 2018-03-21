Сущенко може бути звільнений у травні – адвокат Фейгін

Розгляд справи українського журналіста Романа Сущенка в російському суді може завершитися в травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив адвокат українця Марк Фейгін.

«12 томів справи – не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідки, головний свідок обвинувачення – один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучена низка міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні», – сказав Фейгін.

Він також поінформував, що в березні Сущенку «передали частину листів із цензури, всього близько 40 штук, серед яких чотири листи вже покійного батька».

Московський міський суд 20 березня визнав законним продовження до 30 березня терміну арешту українському журналістові Роману Сущенкові. Апеляційна скарга захисту була відхилена.

3 жовтня 2016 року ФСБ Росії повідомила про затримання українського журналіста Романа Сущенка, нібито співробітника Головного управління розвідки Міноборони України, який, за твердженням російських спецслужб, збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії.

Сам Роман Сущенко заявив у суді, що до затримання шість років офіційно проживав у Парижі і був власним кореспондентом агентства «Укрінформ». В «Укрінформі» підтвердили що Сущенко від 2002 року є кореспондентом агентства, і відкинули звинувачення в шпигунстві, відзначивши, що журналіст був у відпустці, коли прибув до Москви у приватних справах.