Представник ОБСЄ у Києві: погрози щодо журналістів мають розслідуватися

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір наголошує, що погрози щодо журналістів в Україні мають розслідуватися.

«Журналісти отримують велику кількість погроз. І ці погрози мають розслідуватися, і ті, хто погрожує, мають бути покарані», – заявив він час зустрічі з активом Національної спілки журналістів України та представниками ЗМІ в Києві.

Він зазначив, що журналісти не мають страждати через конфлікт між країнами, у цьому контексті представник ОБСЄ згадав про необхідність звільнення українського журналіста агентства «Укрінформ» Романа Сущенка.

«Ми завжди наголошуємо, що журналісти не є частиною конфлікту між країнами… ми кажемо, що навіть, якщо є конфлікт, все одно має відбуватися обмін інформацією, підтримуватися діяльність журналістів, саме тому ми просили про звільнення Сущенка», – сказав він.

20 березня суд у Москві відхилив апеляцію на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, повідомив його адвокат Марк Фейгін у Twitter.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.