Польські кінематографісти вимагають звільнити Сенцова

Польські кінематографісти на церемонії вручення престижних кінонагород Польщі «Орли-2018» закликали Росію звільнити ув’язненого українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

Під час церемонії директор Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський закликав колег проявити солідарність із Сенцовим. Усі присутні в залі підняли вгору аркуші з написом Release Oleg Sencow («Звільніть Олега Сенцова»).

У Києві 23 березня на відкритті міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA відбулася схожа акція на підтримку Сенцова.

Українського режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Раніше цього місяця в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін доручив адміністрації опрацювати прохання політика Ксенії Собчак про помилування 16 людей, серед яких є український режисер Олег Сенцов та активіст Олександр Кольченко.