«Це сигнал SOS» – правозахисниця Свєтова про лист Сенцова з ув'язнення

Колишній кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак передала чинному очільнику держави і переможцю президентських виборів Володимирові Путіну список із 16 осіб, яких вона вважає політв'язнями. У цьому документі в числі інших згаданий український режисер Олег Сенцов, засуджений у 2015 році в Росії на 20 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту і який відбуває покарання в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації..

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, яка не так давно повідомила про погіршення його здоров'я, розповіла Радіо Свобода, що дізналася про цей список політв'язнів із новин. Вона поки не може сказати, наскільки ефективною буде ініціатива Ксенії Собчак, але в будь-якому випадку цю ідею вітає: «Він намагається говорити, що все нормально, і мимохідь повідомляє, що кришаться зуби, випадає волосся. «Здоров'я там втрачається, хоч і дуже повільно, але безповоротно», – це пряма цитата з його листа. Клімат, харчування погане, умови. Мені складно говорити точно про причини – я все-таки не лікар. Ніякої нормальної медичної допомоги там немає – звідки там, в тюрмі, нормальна медицина? Звичайно, вітаміни і все необхідне надіслано, він отримає все, що дозволено. Медичною посилкою ми його, безумовно, забезпечимо.

Олег в Україні не забутий. Але стверджувати, що українська влада дійсно докладає багато зусиль для його звільнення або обміну, я, на жаль, не можу

Олег в Україні не забутий. Але стверджувати, що українська влада дійсно докладає багато зусиль для його звільнення або обміну, я, на жаль, не можу. Ми більше року не можемо домогтися призначення уповноваженого зі звільнення політв'язнів. У нас тут уже об'єднання родичів – вже понад 60 осіб. І досі немає людини, відповідальної за ці питання».

У нього проблеми з серцем, його почали лікувати

Захисник Олега Сенцова в Росії Дмитро Дінзе готує адвокатський запит про стан здоров'я ув'язненого. Про це 20 березня він розповів в коментарі «Крим.Реалії», коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що в колонії Сенцова нібито отруїли: «Це тільки Олег може повідомити родичам, з якими є зв'язок. Я таких даних надати не можу... Як я і говорив раніше, у нього проблеми з серцем, його почали лікувати. Може, індивідуальна непереносимість ліків... Безліч особливостей організму може бути. адвокатський запит – це єдине, що я можу зробити».

Не впевнена, що Володимир Путін звільнить усіх політичних в'язнів зі списку Ксенії Собчак. Цілком ймовірно, що указ про помилування кількох людей повинен вийти після виборів

Правозахисник і журналіст Зоя Свєтова, яка активно займається справою Олега Сенцова, вітає ініціативу Ксенії Собчак, але не береться передбачити, наскільки успішною вона виявиться: «Я не впевнена, що Володимир Путін звільнить усіх політичних в'язнів зі списку Ксенії Собчак. Добре було б, щоб бодай кілька людей з цього списку були помилувані Путіним або амністовані, щоб вони вийшли на свободу в результаті цієї ініціативи. Але впевненості в тому, що це станеться, у мене немає. Всі прізвища, які є в списку Ксенії Собчак, вже давно відомі і Путіну, і адміністрації президента. Ані минулого року, ані цього року Путін ще нікого не помилував, тобто він не скористався своїм винятковим правом на верховну милість. І я чула, що цілком ймовірно, що указ про помилування кількох людей повинен вийти після виборів. Коли це станеться, не можу вам сказати».

Це дуже тривожний сигнал, тому що Олег Сенцов – це людина, яка ніколи ні на що не скаржиться. Якщо він це написав – це сигнал SOS, який він подає звідти, з колонії

За словами Зої Свєтової, найближчим часом вона має намір звернутися до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням звернути увагу на ситуацію з Олегом Сенцовим і його станом здоров'я: «Я дуже стурбована тим, що він написав своїй сестрі Наталі Каплан. Раніше було відомо, що у нього проблеми з серцем. Тепер ось, мабуть, проблеми з імунною системою. Мені здається, що це дуже тривожний сигнал, тому що Олег Сенцов – це людина, яка ніколи ні на що не скаржиться. Якщо він це написав – це сигнал SOS, який він подає звідти, з колонії. І мені б дуже хотілося, щоб уповноважена з прав людини вжила заходів. Щоб вона сама поїхала туди або послала своїх співробітників, щоб йому була організована медична допомога. А в найкращому випадку, звичайно, його повинні перевести ближче до Росії, ближче до його місця проживання, оскільки він зареєстрований в Криму. І, взагалі, за російським законом засуджені повинні відбувати покарання поряд з місцем проживання. Мені здається, що зараз потрібно боротися за це. Я розумію, що він сам про це просити не буде, оскільки це людина, яка обрала, мабуть, таку тактику – він ні про що не просить. Але правозахисники повинні про це просити».



Олег Сенцов, який жив в Криму і протестував проти анексії півострова Росією, був засуджений у 2015 році за звинуваченням у підготовці теракту. Сам він усі звинувачення заперечує. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політв'язнем, звільнити Сенцова закликають багато відомих режисерів з різних країн світу.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода